【ユーロ圏】 ユーロ圏貿易収支（3月）18:00 予想N/A前回115.0億ユーロ（季調前) 予想N/A前回70.0億ユーロ（季調済) 【カナダ】 消費者物価指数（CPI）（4月）21:30 予想0.8%前回0.9%（前月比) 予想3.1%前回2.4%（前年比) 住宅建設許可（3月）21:30 予想3.8%前回-8.4%（前月比) 【米国】 中古住宅販売成約指数（4月）23:00 予想1.1%前回1.5%（前月