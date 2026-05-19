ドル高優勢、豪ドルドルは昨日の安値には届かず＝オセアニア為替概況 豪ドルは対ドルで上値の重い展開。昨日は朝のドル全面高に0.7119を付けた後、ドル高一服に0.7184を付けた。0.7170台の高値圏で東京朝を迎えたものの、上値が重くなり0.7125ドルを付けている。 NZドルも昨日は0.5823から0.5882まで上昇。今日はやや上値が重いものの、0.5849までの下げにとどまっており、豪ドルに比べてややしっかりとなっている。