女優の榊原郁恵（67）が19日、自身のインスタグラムを更新し、長男で俳優の渡辺裕太（37）と人気俳優との3ショットを披露した。「松岡くん主演舞台『はがきの王様』裕太も出演してるので観劇、ご挨拶して来ました」と書き出すと、自身と裕太、元TOKIOで俳優の松岡昌宏との3ショットをアップ。「私もラジオ番組やってるけど。ラジオって相手が見えず、一方的にこっちから勝手に喋ってて、でも見えない向こうでは色んな人の