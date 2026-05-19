東京証券取引所19日の東京株式市場の日経平均株価（225種）は続落した。前日の米ハイテク株安を背景に、値がさの半導体関連株が売られた。朝方は1〜3月期の実質国内総生産の速報値が堅調だったことから、600円余り上昇する場面もあった。終値は前日比265円36銭安の6万550円59銭。東証株価指数（TOPIX）は24.16ポイント高の3850.67。出来高は約27億1912万株だった。