「大相撲夏場所・１０日目」（１９日、両国国技館）東幕下４０枚目の光星竜（２５）＝音羽山＝が栃清龍をはたき込み、４勝１敗で新幕下場所の勝ち越しを決めた。立ち合いで「合わなくて避けた」と左に動き、バッタリと手を付かせた。新幕下で堂々の勝ち越し。「思った以上にやれている。まだまだですが、自己評価を上げたい。相撲未経験で始めて２年目で、幕下の壁は高いと聞いていたが、やっていけると思う」と手ごたえを口