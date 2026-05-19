歌手の森口博子（57）が18日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。かつて命を救ってくれたタレントを明かした。この日はタレントの森脇健児と出演。森脇とは互いにブレイクを果たしたフジテレビ「夢がMORI MORI」（1992〜1995年）で共演していた。トーク中、「僕、森口博子を命を救ったことあるねんな」と自ら切り出した森脇。森口が「そうそうそう。自分で言うそれ」と笑うと、森脇は「俺