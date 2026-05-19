秋田県の政策課題について、鈴木知事と市町村長が意見を交わす「県・市町村協働政策会議」が１８日、秋田市で開かれ、男鹿市の菅原広二市長が、同市野石にある小型風車１基が倒壊する事故を起こしていたことを明らかにした。市が把握したのは発生から１か月以上たっていたとして、「自治体への連絡体制がない」と不満を漏らした。男鹿市も４月２７日に事故を把握したが、３週間にわたって公表していなかった。男鹿市によると