俳優の田中みな実（39）が出演する、au Payの新テレビCMが19日から放送される。新しくなった「au PAYカード」を手に、さまざまなポーズを決める田中。ポーズの考案演出は、ダンサーで振付師のNOSUKE（37）が担当している。【映像】さまざまなポーズを決める田中みな実田中「いろいろなポージングをして正直疲れた」NOSUKE「すみません」田中「いろいろな体勢になったので、体があらゆる方向にねじれて、良い運動になった」雨が