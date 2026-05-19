お笑いトリオ、ネルソンズの青山フォール勝ち（40）が19日、自身のXを更新。居酒屋で提供された飲み物にクレームを付けたところ、思わぬ反論を受けたことを明かした。全国の酒場の飲み歩きをするほどの酒好きを公言している青山は「居酒屋でタコハイ頼んだら無味のチューハイ出てきた」と振り返り「『タコハイ頼んだんですけど、間違ってます』って言ったら『あの甘いやつですか？タコハイって本来はプレーンチューハイのことを言