サンアントニオ・スパーズは、5月19日（現地時間18日、日付は以下同）に敵地ペイコム・センターで開催された「NBAプレーオフ2026」のウェスタン・カンファレンス・ファイナル初戦で、オクラホマシティ・サンダーを2度の延長の末に122－115で下した。 2019年以来初のプレーオフを戦うスパーズにとって、カンファレンス・ファイナルは2017年以来9年ぶりの大舞台。しかも、この試