5月19日、宇都宮ブレックスは、2シーズン連続でMVPを受賞しているD.J・ニュービルが2025－26シーズン限りで契約満了に伴い退団することを発表した。すでに移籍先が決まっているため、自由交渉選手リストには公示されず、後日、移籍先より加入が発表される。 アメリカ出身で33歳のニュービルは、193センチ96キロのポイントガード兼シューティングガード。2021－22シ