１９日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５９円０１銭前後と前日午後５時時点に比べ９銭程度のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８５円１２銭前後と同２７銭程度のユーロ高・円安で推移している。 内閣府が同日発表した２０２６年１～３月期の国内総生産（ＧＤＰ）は、物価変動を除く季節調整値で年率換算２．１％増となった。２四半期連続でプラス成長となり、結果は