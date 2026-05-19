バルセロナは18日、スペイン代表MFフェルミン・ロペスが前日の試合で右足の第5中足骨を骨折したと発表した。手術を行うことも併せて伝えている。スペイン『アス』によると、回復には約2か月を要する見込み。2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会への出場は絶望的となった。F・ロペスは今季公式戦48試合の出場で13ゴール17アシストを記録し、ラ・リーガとスペインスーパーカップの連覇に貢献。ルイス・デ・ラ・フエンテ監