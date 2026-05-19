ベールスホット(ベルギー2部)のGKポープ・ウィリアムが17日に自身のX(@popp1021)を更新し、チームメイトの元日本代表MF原口元気の身に起きたハプニングを明かした。ポープは「原口元気パテックフィリップ掏られかける。皆さんも時計やジュエリーは身につけていかないように。レザーのベルトを一瞬で切られて逃げられたけど走って捕まえて事なき得ました」と報告。高級時計を盗まれるところだったが、自分たちで取り返したよう