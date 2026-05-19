モンテディオ山形は19日、NDソフトスタジアム山形で31日に開催する「モンテディオ山形30周年レジェンドマッチ」において、コベントリー(イングランド)の元日本代表MF坂元達裕の来場が決定したと発表した。現在29歳の坂元は前橋育英高、東洋大を経て2019年に山形へ加入。ルーキーながらJ2リーグ戦全42試合に出場して7ゴールを記録し、J1参入プレーオフ進出の立役者となった。翌2020年にセレッソ大阪へ完全移籍し、2022年には