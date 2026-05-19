FC町田ゼルビアは19日、アジア戦略の一環として、江原FC(韓国1部)と技術交流協力の実施が決定したと発表した。菅澤大我アカデミーダイレクター(51)を江原FCトップチームのテクニカルコーチとして派遣することも併せて報告している。クラブは技術交流協力の目的に関し、公式サイトで「双方クラブの競技力向上、指導者の指導力向上」「双方クラブの国際交流を通じた発展」と説明した。菅澤アカデミーダイレクターは「このたび