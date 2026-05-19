ojimは5月15日に、同社の代表である伊藤次郎氏による過去の発信内容をもとに開発したAI「あいじろう」の運用を、同社が運営する東京・吉祥寺にてメガネ店「opteria-Glassias（オプテリアグラシアス）」の公式サイトにて開始している。●質問にチャット形式で回答同社にはこれまで、代表である伊藤氏に直接質問したいものの、時間の制約で気軽に相談できないという声が、来店客などから寄せられていた。今回のAI「あいじろう