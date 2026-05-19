うかい [東証Ｓ] が5月19日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期の経常利益(非連結)は前の期比21.0％増の8.4億円になったが、27年3月期の同損益は6億円の赤字に転落する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の経常利益は前年同期比2.9倍の3.7億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の4.0％→11.1％に急改善した。 株探ニュース