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19日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ167131 -24.9 60530 ２. 日経Ｄインバ 30906 -17.33588 ３. 野村日経平均 19940 -26.2 63470 ４. 日経ベア２ 16485-7.288.2