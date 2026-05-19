19日の日経平均株価は前日比265.36円（-0.44％）安の6万550.59円と4日続落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1111、値下がりは430、変わらずは23と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均マイナス寄与度は211.19円の押し下げで東エレク がトップ。以下、アドテスト が207.57円、フジクラ が192.68円、ＳＢＧ が186.65円、ファナック が50.95円と並んだ。 プラス寄与度トップはフ