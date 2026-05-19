19日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数348、値下がり銘柄数219と、値上がりが優勢だった。 個別ではデータセクション、ＡｌｂａＬｉｎｋ、ログリー、ジモティーがストップ高。ＱＤレーザ、アディッシュは一時ストップ高と値を飛ばした。ＶＲＡＩＮＳｏｌｕｔｉｏｎ、カウリス、アストロスケールホールディングス、イオレ、夢展望など24銘柄は年初来高値を更新。プレシ