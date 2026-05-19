俳優の福井裕子（ふくい・ゆうこ）さんが５日に食道がんのため死去したことが１９日、分かった。７５歳。長野県出身。所属事務所の公式サイトで明らかにされた。かねてから病気療養中だったという。葬儀は故人の遺志により、近親者のみの家族葬で執り行われた。福井さんは１９７９年に円演劇研究所に入所。その後、８２年に演劇集団円の会員に昇格した。舞台、映画、ドラマなど幅広く活躍し、映画「容疑者Ｘの献身」「悪人」や