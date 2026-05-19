韓国ドラマ「シグナル」や映画「暗殺」「お嬢さん」など、多くの作品に出演し活躍していた俳優・チョ・ジヌンの過去の犯罪歴を報じ少年法違反などで告発されていた記者２人に対して、ソウル警察庁が「嫌疑なし」の決定を下し、不起訴処分になったことが伝えられたと１９日、現地メディアの国民日報などが報じた。チョ・ジヌンは昨年１２月、高校時代に重罪で少年保護処分を受け少年院に送致されていたと報じられると、その翌日