タレントの鈴木紗理奈が１９日、ＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」で、元塾講師が教え子の替え玉となって英検を受験し、逮捕されたニュースに言及した。この日は元塾講師が、教え子の替え玉となって英検を受験したニュースを取り上げた。この教え子は、元塾講師の英検合格の実績で大学にも合格したが、教え子の家族が写真が違うことに気づき、大学側に申し入れ、合格が取り消しとなった。紗理奈は「そもそも学