テレビ東京で19日深夜1時半から、『伊集院光＆佐久間宣行の勝手に「テレ東批評」』が放送される。今回は『モヤモヤさまぁ〜ず2』に出演する齋藤陽アナウンサーが登場し、中根舞美アナウンサーが涙する場面がある。【番組カット】突然涙！番組でトークを繰り広げる中根舞美アナ番組では、“テレ東フリーク”伊集院光と元テレ東の佐久間宣行氏がテレ東の番組をネタにトークする実験的番組。今回は、齋藤アナの謎キャラを深堀りす