フリーランスの音楽講師らに無償で体験レッスンをさせていたとして、公正取引委員会は１９日、音楽教室経営「シアー」（東京）に対し、フリーランス取引適正化法違反で再発防止などを求める勧告を行った。発表によると、同社は２０２４年１１月〜今年２月、全国各地で運営する音楽教室で、契約を結ぶフリーランスの音楽講師ら計１６７４人に対し、入会前の体験レッスンを無償で行わせていた。講師らに通常のレッスンの対価は払