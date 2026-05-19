女優福井裕子さんが食道がんにより亡くなったと所属の円企画が19日、公式サイトで発表した。75歳だった。公式サイトを通じ「弊社所属俳優福井裕子儀かねてから病気療養中でございましたが去る令和八年五月五日享年七十五歳食道癌のため逝去致しました」と発表。葬儀については「故人の遺志により近親者のみの家族葬にて滞りなく」執り行ったという。福井さんは長野県出身。映画「容疑者Xの献身」（2008年）やフジテレビ系「