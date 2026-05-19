米・ニューヨーク市クイーンズ出身の４人組ラモーンズが５０年前の１９７６年、パンクという?突然変異株?のような新種のロックを生み出した。その?残忍なほどシンプルなサウンド?は現在も多くのファンを魅了し続ける中、米音楽誌「ローリング・ストーン」は１８日、同誌による「最も偉大なパンクアルバム歴代１００枚」を発表した。トップ１０の１０位にはザ・クラッシュの「ロンドン・コーリング」（１９７９年）、９位にはニ