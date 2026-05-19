ホラー映画『GOOD BOY／グッド・ボーイ』（7月10日公開）より、霊に取り憑かれた飼い主を守ろうと奮闘する犬のインディに、襲い掛かる見えない恐怖を捉えた本予告が解禁された。【動画】全編犬視点の新感覚ホラー『グッド・ボーイ』本予告本作はベン・レオンバーグ監督による長編デビュー作。「何かがおかしい…」と異変に気付いたのは、人間ではなく飼い犬のインディ。誰もいない部屋の隅をじっと見つめる。何かに反応して吠