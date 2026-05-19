韓国メディア「OSEN」（ウェブ版）が、サッカー日本代表の北中米ワールドカップ（W杯）にかける「本気度」を絶賛した。「日本代表は最後まで南野拓実を見捨てなかった」日本サッカー協会は15日、6月に開催される北中米W杯の日本代表メンバー26人を発表し、25年末に左ひざ前の十字じん帯を断裂したMF南野拓実（31、モナコ）が代表から漏れた。ここまで日本代表の攻撃の中核を担ってきた南野。今回は無念の選外となったが、チームを