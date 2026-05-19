日本テレビの渡邉結衣アナウンサーが、元乃木坂４６で同局の先輩・市來玲奈アナとの“奇跡のリンクコーデ”を披露した。渡邉アナは１９日までに自身のインスタグラムを更新。「夏が近づくにつれて、だんだん衣装の色も変わってきました『夏っぽ〜い！』と、とても嬉しそうな２人です」「＃リンクコーデ」と記し、同局系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金曜・午前５時５０分）で共演する市來アナとのツーショットをアップ。