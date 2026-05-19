記事ポイント「投資」「相続」「AI」の全3部門で川柳作品を募集大賞はAmazonギフト券5万円分、入選20作品にも賞品あり応募締め切りは2026年7月15日（水）、プロ・アマ問わず参加できます 富裕層向けWEBメディア「THE GOLD ONLINE」を運営する幻冬舎ゴールドオンラインが、お金と投資をテーマにした川柳コンテストの第3回を開催します。募集テーマは「投資」「相続」「AI」の全3部門で、プロ・アマ問わず参加資格があります。