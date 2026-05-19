ドラマ『ユーフォリア／EUPHORIA』でフェイ役を演じるクロエ・チェリーが、唇のフィラー施術について驚きの実態を明かした。ヴォーグ誌の企画に出演したクロエは、これまでの施術回数の多さから、もはや痛みに慣れてしまったと語っている。 【写真】後ろ姿も美しいです クロエは「もちろんフィラーを入れてる。これまで人生でたくさんやってきたから、もう麻酔クリームもいらないぐらい