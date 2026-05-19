記事ポイント沖縄の鉄道史を研究する学芸員が全行程に同行し、軽便鉄道の痕跡から現代のモノレールまでを一日で巡れるゆいレール車両基地の内部見学など、通常非公開エリアを含む6か所のスポットをめぐる行程2026年7月12日（日）開催、旅行代金は1名20,000円（税込）、定員20名の小規模ツアー 沖縄といえばビーチリゾートのイメージが強いものの、実はかつて軽便鉄道や路面電車が島内各地を結んでいた歴史があります。旅行会