記事ポイントロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手が出演するサムティグループの新CM「エレベーター」編が2026年5月11日より放映中エレベーターで移動するたびに賃貸マンション「S-RESIDENCE」、ホテル「S-PERIA」、テーマパーク「ネスタリゾート神戸」の世界が広がる演出サムティ公式YouTubeチャンネルおよびTVCMで視聴可能 サムティホールディングスが、ブランドパートナーのロサンゼルス・ドジャース山本由伸投手を起用