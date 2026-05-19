記事ポイント大阪・箕面を拠点に活動するシニア劇団「すずしろ」が、第16回本公演『葉ごろも』を扇町ミュージアムキューブ CUBE01にて2026年6月5日〜7日の3日間上演します2010年のニューヨーク・ブロードウェイ公演を「奇跡の大成功」と評された劇団が、創立22年目に臨む節目の本公演です全席指定でS席3,500円・一般席3,000円、チケットは2026年4月23日より販売中です 大阪・箕面を拠点に22年の歴史を刻むシニア劇団「すずし