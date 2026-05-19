記事ポイントスマートフォンを持つだけで自動作動・自動解除するハンズフリーのカーセキュリティシステムが登場警察庁統計で2025年の自動車盗難は6,386件、CANインベーダーやリレーアタックなどデジタル手口への対策に有効JAAMA保安基準適合品で車検も問題なく、スマートフォン最大4台のペアリングに対応 2025年の自動車盗難認知件数は警察庁の統計で6,386件にのぼり、CANインベーダーやリレーアタックといったデジタル手口が