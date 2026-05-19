記事ポイント北海道デジタル・アンド・コンサルティング株式会社が2026年度「LINEヤフー Partner Program」のTechnology Partnerコミュニケーション部門「Advanced」に認定されますTechnology Partnerは、LINE公式アカウント・LINEで応募・LINEミニアプリを中心としたAPI関連サービスの技術支援を担うカテゴリーですコミュニケーション部門のAdvanced認定は、仕様共有への対応力・技術スキル・仕様変更時の対応リソースを基準に選