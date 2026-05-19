記事ポイントタミヤホームがWSJ主催「Next Era Leaders AWARD2026」で「Next Era Sustainable Community Award」を受賞解体と創造を等価に捉える「循環型経営」が、国際的なサステナブル事業として評価されるアスリートのセカンドキャリア支援や「Tamiya Forest Symphony」など多層的な社会循環の仕組みが受賞の決め手に 不動産・建設を手がけるタミヤホームが、米国経済紙The Wall Street Journal（WSJ）主催の国際アワード