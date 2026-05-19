記事ポイント熊川哲也がフランス革命の実在人物・ロベスピエール役で特別出演第2幕ハイライト「バスクの踊り」で強烈な存在感を放つ東京・大阪の計11公演にわたるSpring Tour 2026 K-BALLET TOKYOの新作『パリの炎』に、総監督・熊川哲也がロベスピエール役で出演します。演出・再振付を担う宮尾俊太郎の強い要望により実現した特別出演で、歴史上の実在人物が本作の中核に位置づけられています。東京公演はBunkamuraオーチャ