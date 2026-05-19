記事ポイント沖縄・蜂蜜堂の代表・知花 尚海が、YouTube番組『令和の虎』でALLを達成して900万円の出資を獲得ミツバチの飼育規模を現在の50群から2026年中に250群へ5倍に拡大する計画を推進蜂蜜の6次産業化を加速させ、石鹸・ハーブティー・高機能コスメへと商品ラインナップを拡大予定 沖縄県を拠点にはちみつ関連商品を展開する蜂蜜堂の代表・知花 尚海が、2026年3月にYouTube番組『令和の虎』に志願者として出演し、「ALL