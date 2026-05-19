吉本新喜劇の金原早苗（39）が19日、自身のインスタグラムを更新。ボディーコンテストの結果を改めて伝えた。金原はストーリーズで「ボディーメイク専用アカウント作った」と報告。新しく始めた別カウントでは、昨年にも挑戦したボディーコンテスト大会での姿を披露した。そして「マッスルゲート2026沖縄初沖縄開催！新ジャンルビーチビキニ部門」で優勝したことを報告。「ビーチビキニ163?超級！」と添えた。この結果