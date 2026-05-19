近鉄、中日など3球団でプレーした金村義明氏（62）が18日放送のMBSラジオ「金村義明のええかげんにせえ〜！」に出演。4カード勝ち越しなしと失速気味の阪神に提言した。5月ここまで6勝8敗。首位ヤクルトに2ゲーム差をつけられ、振り向けば3位・巨人に0・5ゲーム差と迫られた。不動の3番だった森下を3戦連続で2番に繰り上げ、5番に中野を起用するなど試行錯誤している。金村氏は「びっくりした。何をうろたえてんのかなと思