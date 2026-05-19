◇ア・リーグホワイトソックス1−6マリナーズ（2026年5月18日シアトル）ホワイトソックスは18日（日本時間19日）、ウィル・ベナブル監督（43）が、試合中に審判の判定に抗議し退場処分を受けた。その後、終盤に失点を重ねて後味の悪い敗戦となり連勝は2で止まった。問題の場面は1−0の2死一塁の守備。打者のアロザレーナが左翼線に長打を放つと、一塁走者が二塁をまわったところで二塁手のアントナッチと衝突気味に接触