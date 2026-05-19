お笑いコンビ「相席スタート」山添寛（40）が19日、ニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）にゲスト出演し、仕事に対する独特なスタイルについて語った。最近はアイドル番組のMCを担当することも多いが、山添自身は「今まで推し活をやってきていない人生」という。「何グループかのアイドルさんのMCをさせてもらいましたけど、どこのチームの方が実は気持ちが乗っかってるとかも、全くないんで。完全に