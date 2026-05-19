記者会見する国民民主党の玉木代表＝19日午前、国会国民民主党の玉木雄一郎代表は19日の記者会見で、自民党幹部から連立政権入りを期待する声が相次いでいることについて「政策本位で一つ一つ判断していきたい」と話した。今年1月の衆院解散によって政権との信頼関係はいったん崩れたと主張。「何らかの連携を図るなら、大事なのは信頼関係だ。信頼の度合いに応じて連携の度合いが決まる」と述べた。自民の鈴木俊一幹事長は18