各地で季節外れの暑さが続いていますが、今後も3か月を通して、全国で高温となる見通しです。気象庁は来月から8月までの3か月の予報を発表し、日本付近は暖かい空気に覆われやすく、全国的に平年よりも気温が高くなる見込みだとしました。去年の夏の平均気温はそれまでの記録だった2024年とその前の年を大幅に上回り、統計史上、最も暑い夏となりましたが、気象庁は会見で、「去年のような記録的な高温となる可能性は高くはない」