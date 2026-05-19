お笑いコンビ、ナイツの塙宣之（48）が19日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜木曜午後1時）に出演。「泳ぎ」を控えていた理由を明かした。塙はオープニングで急な気温上昇についてトークしながら「プールがやっぱり気持ちいいもんね。歩くやつ。やっぱり冷たいから、水が」と楽しげに話した。また「プールは続いてるんですよ。1年以上たってますけど。もうそろそろ解禁ですね、泳ぐのも」