OKAMOTO’S（オカモトズ）の新曲「That’s All I Wish」が、6月14日（日）21時から放送開始となる「ABEMA」オリジナル婚活リアリティ―ショー『ガールオアレディ3』の主題歌に起用されることが決定した。同曲は、番組初回放送日と同じ6月14日（日）にデジタルリリースされる。「That’s All I Wish」は、14日間にわたる婚活を通して結婚、そして自らの人生に向き合う『ガールオアレディ3』の世界観と深く重なり合い、揺れ動く心情