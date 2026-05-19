動画配信サービス「Rakuten TV」は、パ・リーグ球団主催の公式戦が定額見放題となる「Rakuten パ・リーグ Special」において、AI技術を活用した新コンテンツ「全球ダイジェスト」の提供を開始することを発表した。 「全球ダイジェスト」は、AI技術を活用して1試合におけるすべての投球シーンをカバーし、短時間で試合の全容を把握できるダイジェスト映像。パ・リーグ球団主催の一軍公式